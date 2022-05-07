Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рогозин сообщил о задержании двух иностранцев на Байконуре

Александр Афонин
Происшествия
Рогозин сообщил о задержании двух иностранцев на Байконуре
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны на космодроме Байконур. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— В 18:10 по московскому времени с космического центра «Южный» поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины, — сказал руководитель госкорпорации.

Задержанные, как уточнил он, находятся в УВД города Байконур. В отношении них ведутся следственные действия, также устанавливаются отношения, которые скрепляли их в организации противоправных действий, написал Рогозин в Telegram-канале.

29 апреля Рогозин сообщил, что российские власти в середине мая примут решение по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). По его словам, в настоящее время в правительстве высказывают разные мнения по данному вопросу. С целью окончательного принятия решения правительство проведет согласительное совещание.

До этого глава Роскосмоса сообщил о завершении подготовки к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В ближайшее время корпорация планирует провести летные испытания.

Дмитрий Рогозин космодром Байконур Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте