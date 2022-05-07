Рогозин сообщил о задержании двух иностранцев на Байконуре

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Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны на космодроме Байконур. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— В 18:10 по московскому времени с космического центра «Южный» поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины, — сказал руководитель госкорпорации.

Задержанные, как уточнил он, находятся в УВД города Байконур. В отношении них ведутся следственные действия, также устанавливаются отношения, которые скрепляли их в организации противоправных действий, написал Рогозин в Telegram-канале.

29 апреля Рогозин сообщил, что российские власти в середине мая примут решение по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). По его словам, в настоящее время в правительстве высказывают разные мнения по данному вопросу. С целью окончательного принятия решения правительство проведет согласительное совещание.

До этого глава Роскосмоса сообщил о завершении подготовки к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В ближайшее время корпорация планирует провести летные испытания.