«Порталы в историю» появились на пяти станциях метро Москвы

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Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

«Порталы в историю» — плакаты с QR-кодами с изображением станций в годы Великой Отечественной войны — появились в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 7 мая.

— На пяти станциях метро появились «порталы в историю» — плакаты с QR-кодами, по которым видно, как выглядели эти станции в годы Великой Отечественной войны и что там происходило. Это наш проект вместе с фондом «Память поколений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что плакаты можно встретить на станциях «Маяковская», «Курская», «Чистые пруды», «Новокузнецкая» и «Бауманская». Погрузиться в историю поможет виртуальный помощник — полковая собака Джульбарс.

В дополненной реальности он расскажет интересные факты о метро во времена Великой Отечественной войны. Выставка откроется 9 мая и продолжит свою работу до конца июня, передает Дептранс.

До этого стало известно, что с 8 мая в столице начнут курсировать два трамвая, украшенные к 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничный транспорт будет передвигаться по маршруту № 3.