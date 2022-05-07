В Москве задержали неонацистов, готовивших теракты в канун Дня Победы

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Сотрудники силовых структур задержали в российской столице сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У), которые намеревались совершить террористические акты и массовые убийства в России ко Дню Победы, сообщили 7 мая в ФСБ.

В ведомстве рассказали РИА Новости, что подозреваемые были задержаны при попытке заживо сжечь бездомных при помощи коктейлей Молотова. Сторонники неонацистской группировки выполняли задание лидера организации — украинца Егора Краснова.

— Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию, — подчеркнули в ФСБ.

Помимо этого, задержанные радикалы причастны к серии атак на мигрантов с использованием холодного оружия и спецсредств.

Силовики рассказали, что Краснов курируется украинскими спецслужбами Украины, целью которых является постепенное втягивание молодых людей в экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии, а также дестабилизация работы российских органов власти через совершение терактов и иных резонансных преступлений.

В конце апреля Пентагон посчитал «диковинными» заявления российских должностных лиц о неонацистах на Украине.