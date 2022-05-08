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Столичные спасатели на воде вызволили из водоемов четырех человек в апреле

Егор Провоторов
Город
Столичные спасатели на воде вызволили из водоемов четырех человек в апреле
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасено четыре человека за последний месяц, шести пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 7 мая.

— Проведено более 20,6 тысячи профилактических мероприятий, в том числе более 4, 7 тысячи патрулирований, более 11 тысяч бесед с населением по правилам безопасного поведения на воде. С помощью громкоговорящей устройств транслировано более 4,8 тысячи сообщений, — написано на официальном канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в Telegram.

Спасатели принимали участие в учениях по выполнению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и ликвидации природных пожаров. Также сотрудники ведомства поучаствовали в учебных мероприятиях по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на акватории.

В течение апреля проводилась активная работа по выявлению детей до 14 лет, которые находятся возле водоемов без присмотра взрослых. В ходе 830 рейдов выявлено более 40 подобных нарушений.

Кроме того, в апреле сотрудники МГПСС приняли участие в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП и Открытом чемпионате по водолазному многоборью.

Накануне стало известно, что сотрудники МЧС России начали работы по восстановлению объектов инфраструктуры Мариуполя.

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