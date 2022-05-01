Спасатели МЧС России помогают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС России начали работы по восстановлению объектов инфраструктуры Мариуполя. Они проводятся совместно с коллегами из Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в МЧС ДНР.

— Совместными силами МЧС России и МЧС ДНР организован комплекс санитарно-дезинфекционных и гигиенических мероприятий для мариупольцев, — отметил начальник пожарно-спасательного отряда в городе Мариуполе МЧС ДНР Сергей Мищенко.

Он добавил, что в ходе работ спасатели разбирают завалы в жилых кварталах и демонтируют межэтажные перекрытия при помощи специальной техники, передает «Известия».

28 апреля стало известно, что МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой народной республики. Аналогичные работы запланированы и в Луганской народной республике.

Накануне начались работы по восстановлению инфраструктуры порта Мариуполя. Сотрудники чистят причалы, а на территории можно наблюдать погрузочную технику. Помимо этого, персонал приступил к осмотру уцелевшей техники на предмет пригодности.