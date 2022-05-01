Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели МЧС России помогают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Спасатели МЧС России помогают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС России начали работы по восстановлению объектов инфраструктуры Мариуполя. Они проводятся совместно с коллегами из Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в МЧС ДНР.

— Совместными силами МЧС России и МЧС ДНР организован комплекс санитарно-дезинфекционных и гигиенических мероприятий для мариупольцев, — отметил начальник пожарно-спасательного отряда в городе Мариуполе МЧС ДНР Сергей Мищенко.

Он добавил, что в ходе работ спасатели разбирают завалы в жилых кварталах и демонтируют межэтажные перекрытия при помощи специальной техники, передает «Известия».

28 апреля стало известно, что МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой народной республики. Аналогичные работы запланированы и в Луганской народной республике.

Накануне начались работы по восстановлению инфраструктуры порта Мариуполя. Сотрудники чистят причалы, а на территории можно наблюдать погрузочную технику. Помимо этого, персонал приступил к осмотру уцелевшей техники на предмет пригодности.

МЧС Украина ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте