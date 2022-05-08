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В здании в Новотушинском проезде после реконструкции разместят ресторан

Егор Провоторов
Город
В здании в Новотушинском проезде после реконструкции разместят ресторан
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новотушинский проезд, 3 Карта всех событий

После запланированной реконструкции одного из зданий на Новотушинском проезде будет размещен ресторан, сообщили в субботу, 7 мая, в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Новотушинский проезд, вл. 3 (СЗАО), — сказано в сообщении столичного ведомства.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что в настоящее время на вышеуказанной территории расположено нежилое здание площадью порядка 1 200 квадратных метров. Площадь рассматриваемого земельного участка составляет 0,33 гектара.

Внесение изменений в ПЭЗ позволит реконструировать имеющуюся постройку и разместить в ней культурное заведение, суммарная поэтажная площадь которого составит две с половиной тысячи квадратных метров, подчеркнула глава столичного департамента.

В минувшую среду, 4 мая, Пятова заявила, что на Дмитровском шоссе в Москве будет восстановлена котельная.

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