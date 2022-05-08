Военные оркестры Росгвардии поздравили жителей столицы с Днем Победы

Фото: Официальный сайт Росгвардии

В столичных парках состоялись концерты военных оркестров Росгвардии, посвященные празднованию Дня Победы, сообщили в субботу, 7 мая, в пресс-службе департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

В парке «Сокольники» выступил военный оркестр штаба Центрального округа Росгвардии под руководством худрука подполковника Ибрагима Абудлаева. Артисты исполнили военные марши, попурри из композиций военных времен, русских народных и эстрадных песен.

В «Саду имени Баумана» для отдыхающих выступал военный оркестр московской дивизии Центрального округа Росгвардии. В программу выступления также вошли попурри из песен военных лет, а также вальсы и эстрадные композиции. Завершили концерт песни «Прощание Славянки» и «День Победы», говорится в сообщении пресс-службы департамента Росгвардии, имеющемся в распоряжении редакции «Вечерней Москвы».

Накануне сообщалось, что для гостей городских парков подготовили мероприятия к Дню Победы. Они пройдут 9 мая с 13:00 до 22:00, доступ к ним возможен без предварительной регистрации. Мероприятия состоятся на территориях 26 зон отдыха, а вечером в 19 из них запустят фейерверки.