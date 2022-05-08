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Иосиф Пригожин счел глупостью инициативу по национализации имущества звезд

Егор Провоторов
Общество
Иосиф Пригожин счел глупостью инициативу по национализации имущества звезд
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал глупостью распространяющуюся в социальных сетях инициативу по национализации имущества покинувших Россию знаменитостей.

На такую идею Лолита Милявская отреагировала, заявив, что готова безвозмездно отдать свою недвижимость в чужие руки, не дожидаясь принятия соответствующего закона. Сарказм певицы иначе воспринял Пригожин. Он не на шутку встревожился, заявив, что все его имущество нажито непосильным трудом.

— Не понимаю, почему артисты должны быть крайними во всех бедах. Я считаю, что если человек купил законно свою недвижимость, то никто не имеет права претендовать на его имущество, чем бы этот человек ни занимался, — подчеркнул продюсер в интервью изданию BLITZ+.

При этом Пригожин согласен с тем, что можно рассматривать финансовые ограничения на тех артистов, которые негативно высказываются против своей родины.

Накануне адвокат Александр Добровинский заявил, что Лолита не может просто так отдать свое имущество другим людям, несмотря на ее заявления. Он предложил артистке продать недвижимость за символическую цену в 1 рубль.

Лолита Милявская Недвижимость Иосиф Пригожин
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