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«Известия»: К осени национальная валюта откатится до показателей в 75-82 рубля за доллар

Егор Провоторов
Финансы
«Известия»: К осени национальная валюта откатится до показателей в 75-82 рубля за доллар
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

К осени средний курс российской национальной валюты к доллару будет колебаться в диапазоне 75-82, сообщают эксперты рынка в воскресенье, 8 мая.

Против рубля могут выступить геополитическая обстановка, смягчение Центробанком валютных ограничений и восстановление логистических цепочек и импорта. При этом, по мнению специалистов, в ближайшие несколько месяцев отечественная валюта останется вблизи нынешних значений или протестирует уровни около 60 рублей за доллар.

В опросе газеты «Известия» наибольшее ослабление национальной валюты к осени до 90 рублей за американский доллар спрогнозировали в Росбанке, НРА, Газпромбанке, ПСБ и Экспобанке. Диапазон 70-80 предрекли в «Зените», «БКС Мир инвестиций» и «Эксперт РА».

При этом в «Финаме» и Сбербанке считают, что курс сохранится на текущих позициях и покажет волатильность до 70-80 рублей за доллар.

Накануне в пресс-службе ЦБ рассказали, что мошенники под видом сотрудников банков обзванивают россиян и сообщают им о дефиците наличной валюты, чтобы в дальнейшем узнать их личные данные и украсть деньги.

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