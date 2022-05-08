Орбакайте рассказала о походах Пугачевой в гости со своей едой

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Российская певица Кристина Орбакайте рассказала, какие гостинцы приносит ее знаменитая мама Алла Пугачева, когда приходит в гости.

Артистка призналась, что в их семье существует традиция приносить на застолья готовые блюда, чтобы не тратить время на готовку. При этом, по ее словам, Примадонна отдает предпочтение незамысловатым яствам, но самого высокого качества.

— Колбаску, пирожки. У нее есть любимые места в Москве с определенными продуктами, например, черный хлеб в одном месте берет, пирожки — в другом. В основном это ресторанные заведения. Они даже специально для нее готовят пакет с блюдами, пирожками или еще чем-то, — цитирует Орбакайте Пятый канал.

Пугачева известна своей любовью к готовке, которую прививает младшей дочери Лизе Галкиной. Об этом свидетельствуют публикации певицы в соцсетях.

Накануне сын Орбакайте Никита Пресняков ответил на слухи о поджоге замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Подмосковье. Актер и певец рассказал, что пока его обвиняют в преступлении, он вкладывает все заработанные деньги в ремонт дачи Примадонны в Подмосковье, которую называет не иначе как семейным домом.