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Пресняков ответил на обвинения в поджоге замка Пугачевой и Галкина

Александр Афонин
Общество
Пресняков ответил на обвинения в поджоге замка Пугачевой и Галкина
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер и певец Никита Пресняков ответил на слухи о поджоге замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Подмосковье.

— Этот автор обвинил меня, что я с Никитой Малининым и Стефанией Маликовой тусили в замке у сами знаете кого и устроили пожар, пострадали люди. Вы сами знаете, что я все это время на даче или в Москве, сижу дома, стримлю, да на студии с театром пропадаю. Я не собираюсь оправдываться перед хейтерами, — сказал он.

Он заверил, что Малинина-младшего встретил всего раз на ток-шоу, а Маликову он не видел никогда. Пресняков заключил, что пока его обвиняют в преступлении, он вкладывает все заработанные деньги в ремонт дачи Примадонны, которую называет не иначе как семейным домом, передает StarHit.

В апреле в Сети появилась информация, что во время отсутствия Галкина и Пугачевой за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков. Однако позже он опроверг слухи о своем проживании в замке.

Певец сообщил, что на самом деле обосновался не в замке, а на даче бабушки в Подмосковье, где дом ему приходится ремонтировать за свой счет. По словам артиста, он сам с друзьями рыл ров для электропроводки, а также делает другой необходимый ремонт.

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