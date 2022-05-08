«Рижская» стала первой станцией метро с полностью обновленными турникетами

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Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

«Рижская» стала первой станцией столичного метро, где обновили все турникеты. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Все семь турникетов на станции «Рижская» теперь принимают банковские карты, скорость их считывания увеличилась в несколько раз. Также можно пользоваться «Тройкой», «Единым» и социальными картами, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что турникеты, имеющие специальный стикер, принимают оплату также по Face Pay. По словам руководителя департамента, в Москве по поручению мэра Сергея Собянина продолжают внедрять высокотехнологичное оборудование отечественного производства в транспортную инфраструктуру. Ликсутов уточнил, что в текущем году все турникеты в метро будут оснащены для приема банковских карт. Кроме того, по его словам, оборудование будет обновлено на МЦК, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

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Станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метро открыли после реконструкции в субботу, 7 мая. Теперь на ней работают четыре эскалатора вместо прежних трех. Вместимость эскалаторных лент выросла на 30 процентов, благодаря чему пассажиры смогут быстрее спуститься к поездам или выйти в город.