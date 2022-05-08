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Сергунина: Выступления артистов и мастер-классы ждут посетителей фестиваля «Московская весна» 9 мая

Александр Афонин
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Сергунина: Выступления артистов и мастер-классы ждут посетителей фестиваля «Московская весна» 9 мая
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

Особую программу фестиваля «Московская весна» подготовили в честь 9 Мая, жителей ждут более 200 тематических мастер-классов, выступления музыкальных коллективов и многое другое. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Акапельные коллективы споют на площадках по всему городу. Запланировано больше 90 выступлений. В День Победы и репертуар будет соответствующим — музыканты исполнят всем известные песни, — сказала представитель мэрии.

В рамках акапельной программы перед гостями фестиваля выступят участники и победители разных лет другого столичного фестиваля — «Московская весна a cappella». Гости площадки в Северном Бутове смогут собрать объемные модели трамвая, который курсировал по Москве примерно 100 лет назад, а также троллейбуса из 1940-х годов.

Желающие научиться рисовать, писать акварелью, создавать иллюстрации и зарисовки смогут попробовать себя в студии живописи в Братеевке. А на площадке в Южном Бутове будет работать весенняя экомастерская.

Школы музыки и танцев для детей и их родителей откроются в Марьине и Новокосине. Тверская площадь порадует сразу двумя шале: «Цветочная оранжерея» и «Пальмовая оранжерея».

На площадке проходят мастер-классы по созданию мини-огородов на подоконнике. Кулинарные мастер-классы пройдут сразу на 11 фестивальных площадках города, в меню — блюда полевой кухни.

До этого Сергунина рассказала о праздничной культурной программе в Москве 9 мая. В этот день пройдет больше 100 мероприятий.

Так, в парке Победы на Поклонной горе в 13:00 выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Программу продолжит концерт «Посвящение», который составлен по пьесе «Волоколамское шоссе», на сцену выйдут актер Евгений Миронов и выпускники творческих вузов.

Наталья Сергунина День Победы Фестивали
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