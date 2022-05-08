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В Германии заявили о «переломе» в отношениях с Китаем из-за России

Анастасия Колоскова
В мире
В Германии заявили о «переломе» в отношениях с Китаем из-за России
Фото: Pixabay

Предупреждения в адрес Китая из-за спецоперации России на Украине и санкций Запада свидетельствуют о «переломе» в отношениях Берлина и Пекина. Такое мнение выразил журналист телеканала ZDF Томас Райхарт в своей статье.

По его словам, в новостном потоке нередко «теряется» информация, которая может стать неким поворотным моментом. Так, когда Германия в конце апреля приняла заявление о поддержке Киева тяжелым вооружением, в нем также находилась и другая «тяжелая артиллерия».

Журналист отметил, что Китаю пригрозили санкциями, если страна решит подрывать западные санкции или делать поставки оружия в Россию.

— Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить, — цитирует Райхарта РИА Новости.

Он подчеркнул, что этот шаг ознаменовал «прощание» с политикой в отношении Китая бывшего канцлера Ангелы Меркель, которая уделяла внимание экономическим отношениям и не желала признавать «агрессивные амбиции Пекина стать великой державой».

Российская спецоперация, по мнению журналиста, привела к формированию блоков: ЕС демонстрирует большую сплоченность с Соединенными Штатами, тогда как Китай выступает «бок о бок» с РФ. При этом он отмечает, что заместить китайский рынок, технологии и цепочки поставок немецким компаниям окажется еще сложнее, чем заменить энергетические ресурсы России.

— Как показывает этот перелом, реальной проблемой в конечном счете является Китай, — констатировал журналист.

6 мая стало известно, что Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard из-за запрета Швейцарии на реэкспорт снарядов.

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