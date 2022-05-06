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Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard из-за запрета Швейцарии на реэкспорт снарядов. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает Welt со ссылкой на источники в киевских властях.

— Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Берлин планировал передать Gepard Киеву 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что руководителей стран, решивших вооружать украинский режим, необходимо привлечь к ответственности как военных преступников, подталкивающих мир к катастрофе.

По его словам, главы европейских государств стали забывать о случившемся во Второй мировой войне и той цене, которую «пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.