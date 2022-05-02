Володин призвал привлечь к ответственности поставщиков оружия на Украину

Фото: Пресс-служба Госдумы

Руководителей стран, решивших вооружать украинский режим, необходимо привлечь к ответственности как военных преступников, подталкивающих мир к катастрофе. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

— Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Володина, главы государств Европы стали забывать о случившемся во Второй мировой войне и той цене, которую «пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма».

Спикер Госдумы отметил, что короткая историческая память рискует обернуться «большим проблемами».

Володин напомнил, что эти же страны не предпринимали никаких действий, когда «ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан», а также не пытались защитить людей Донбасса. В настоящее время их действия приводят к тому, что на Украине гибнут славяне, констатировал он.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».