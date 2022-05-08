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Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады взяты в плен и дают показания

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады взяты в плен и дают показания
Фото: Depositphotos

Представители командования 36-й бригады морской пехоты войск Украины — командир бригады полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков — взяты в плен во время попытки выйти с территории завода «Азовмаш» и дают показания. Видео их допроса снято в одном из пунктов на территории ДНР.

Офицеры рассказывают о ведении ими боевых действий в Мариуполе и обстоятельствах их захвата.

По словам Баранюка, уже к середине апреля у бойцов его бригады, находившихся на заводе «Азовмаш» северо-западнее «Азовстали», закончились боеприпасы. Комбриг приказал войскам выходить, после чего в составе колонны пытался прорываться к другим украинским соединениям. Его машину подбили, после чего он продолжил путь пешком и был задержан.

Кормянков сообщил, что его задержали во время выхода из окружения, когда он пытался пересечь речку Кальмиус в Мариуполе, пишет РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

7 мая начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что операция по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе завершилась. Он добавил, что в период с 5 по 7 мая удалось спасти 51 человека, среди них: 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей. Принятые Россией меры были реализованы при активном участии представителей ООН и МККК, подчеркнул представитель ведомства.

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