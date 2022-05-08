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Главархив Москвы рассказал о работе виртуального музея «Москва — с заботой об истории»

Араз Салехов
Город
Главархив Москвы рассказал о работе виртуального музея «Москва — с заботой об истории»
Фото: Unsplash

Главное столичное архивное управление рассказало о работе виртуального музея «Москва — с заботой об истории». Он был создан два года назад совместно с центрами госуслуг «Мои документы». Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Ресурс постоянно пополняется, и наряду с личными материалами здесь представлено множество материалов из фондов Главархива Москвы. Информация, опубликованная на электронном ресурсе, позволяет не просто узнать историю Великой Отечественной войны, но и собрать сведения о своих родственниках-москвичах, их боевых и трудовых подвигах, — рассказал начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.

Уточняется, что на одной площадке собраны свидетельства о Великой Отечественной войне из семейных архивов москвичей, а также данные из фондов Главархива. Наличие подобной информации в одном источнике дает возможность изучать историю города и страны, а также собрать сведения о тех, кто защищал родину в 1941–1945 годах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Главархив Москвы и ВДНХ открыли уличную фотовыставку «Когда музы не молчали», посвященную искусству во времена Великой Отечественной войны.

Фотокадры отражают культурную жизнь не только Москвы, но и всего СССР во время войны.

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