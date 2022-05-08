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Коллектор «Бахрушинский» в центре столицы капитально отремонтировали

Араз Салехов
Город
Коллектор «Бахрушинский» в центре столицы капитально отремонтировали
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

В столичном районе Замоскворечье подошел к концу капитальный ремонт коллектора «Бахрушинский». Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Во время капитального ремонта, который позволит продлить срок службы коллектора на несколько десятков лет, перед специалистами АО «Москоллектор» стояла важная задача: не причинять неудобств местным жителям. Поэтому работы проводились только в дневное время ручным электроинструментом и оборудованием с низким уровнем шума, — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

Он добавил, что подземное расположение коллектора дало возможность выполнить ремонт без земляных работ, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру и благоустройство города.

Коллектор «Бахрушинский» являются частью комплекса коллекторов «Павелецкий», его длина составляет 735 метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столице продолжаются работы в рамках масштабной программы модернизации городских поликлиник по новому стандарту. Работы проводятся в 88 зданиях и завершены в 41 здании: 19 взрослых, 21 детской и одной детско-взрослой поликлиниках.

Также в Детской музыкальной школе № 4 в Царицыне проведут капитальный ремонт. В ходе него произведут наружные работы, ремонт фасадов с оштукатуриванием и окрашиванием, установят новые оконные блоки и наружные двери.

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