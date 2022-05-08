Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Городские спасатели вытащили тонувшего человека из Москвы-реки. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— Днем 8 мая дежурная смена поисково-спасательной станции «Крымский мост», возвращаясь на базу после обеспечения безопасности мероприятия, получила информацию о падении​ человека с Большого Каменного моста.​​ Спасатели на воде вовремя подоспели на место происшествия:​ в результате падения мужчина потерял сознание​ и​ стал погружаться на дно, — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатель нырнул в воду,​ на​ глубине одного​ метра​ подхватил человека и​ поднял его на поверхность.​ Мужчину погрузили на борт катера и поспешили​ на поисково-спасательную станцию, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасли четырех человек за последний месяц, шести пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

При этом в городе были проведены более 20,6 тысячи профилактических мероприятий, в том числе более 4,7 тысячи патрулирований.

В пятницу, 29 апреля, заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в связи с праздниками в период с 30 апреля по 10 мая включительно. Так, 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить на постоянной основе.