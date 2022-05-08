Спасатели вытащили тонувшего человека из Москвы-реки
Городские спасатели вытащили тонувшего человека из Москвы-реки. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
— Днем 8 мая дежурная смена поисково-спасательной станции «Крымский мост», возвращаясь на базу после обеспечения безопасности мероприятия, получила информацию о падении человека с Большого Каменного моста. Спасатели на воде вовремя подоспели на место происшествия: в результате падения мужчина потерял сознание и стал погружаться на дно, — говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатель нырнул в воду, на глубине одного метра подхватил человека и поднял его на поверхность. Мужчину погрузили на борт катера и поспешили на поисково-спасательную станцию, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасли четырех человек за последний месяц, шести пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.
При этом в городе были проведены более 20,6 тысячи профилактических мероприятий, в том числе более 4,7 тысячи патрулирований.
В пятницу, 29 апреля, заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в связи с праздниками в период с 30 апреля по 10 мая включительно. Так, 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить на постоянной основе.