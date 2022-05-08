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Лидеры G7 намерены «не допустить победы» России на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Лидеры G7 намерены «не допустить победы» России на Украине
Фото: whitehouse

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) намереваются «не допустить победы» России на территории Украины. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, 8 мая.

— «Группа семи» и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента (России Владимира — прим. «ВМ») Путина в его войне против Украины, — говорится в сообщении.

Тем самым лидеры стран G7 пытаются отдать дань памяти «всем, кто сражался за свободу во Второй мировой войне». При этом «Большая семерка» продолжит оказывать всяческую поддержку Украине, цитирует заявление ТАСС.

Также стало известно, что в планы G7 входит сокращение или запрет импорта нефти из России. При этом США призывают остальные страны отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран.

При этом в G7 отметили, что в общей сложности в качестве дополнительной помощи Украине в нынешнем году в страну отправят свыше 24 миллиардов долларов.

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