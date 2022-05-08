В Белом доме заявили о планах стран G7 сократить или запретить импорт нефти из РФ

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В планы стран «Большой семерки» (G7) входит сокращение или запрет импорта нефти из России. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил Белый дом.

— Сегодня все странны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти, — говорится в сообщении.

При этом американские власти призывают остальные страны отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран, передает РИА Новости.

Ранее в воскресенье сообщалось, что страны G7 обсудят новые санкции в отношении России.

Дискуссия, как уточняется, даст возможность скоординировать новые ограничительные меры, а также при необходимости доработать их. При этом в качестве гостя на мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» заявил, что страны Евросоюза тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы. По его словам, ЕС всеми силами пытается закупиться ресурсами у РФ, чтобы покрыть все свои надобности на ближайшие два года.