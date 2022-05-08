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Открытие движения трамваев на Лефортовском мосту отложено

Араз Салехов
Город
Открытие движения трамваев на Лефортовском мосту отложено
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лефортовский мост Карта всех событий

Движение трамваев на Лефортовском мосту возобновится после улучшения погодных условий. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Открытие движения трамваев на Лефортовском мосту отложено из-за ухудшения погодных условий. Трамваи продолжат работать по временной схеме. Сохраняется работа маршрута автобуса № 050 от Авиамоторной улицы до метро «Комсомольская», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Также стало известно, что со вторника, 10 мая, на северо-востоке столицы, в районе 3-й Мытищинской улицы будет ограничено движение транспорта из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.

На пересечении Кулакова и Графского переулков с 10 мая по 15 июня включительно будет частично занята одна полоса и парковочные места для проведения работ. С 12 сентября по 25 октября в этом месте будет восстанавливаться благоустройство, нарушенное инженерными работами.

Помимо этого, в День Победы, 9 мая, будут изменены маршруты автобусов в Новой Москве. Так, автобусы № 303, 874, 1004 не будут заезжать в поселок ЛМС с 10:00 до 12:30. Маршруты № 303, 874 идут через Косовку и Львово, а маршрут № 1004 следует прямо по Варшавскому шоссе.

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