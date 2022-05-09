Экс-министр Франции призвал ЕС остановить поставки вооружения на Украину

Фото: Минобороны РФ

Экс-министр транспорта Франции, член Европарламента Тьерри Мариани выступил против финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал страны Евросоюза (ЕС) перестать следовать интересам США. Свое мнение политик рассказал в эфире радио RMS в понедельник, 9 мая.

— Нас втягивают в чужую войну. Я считаю, что это следует прекратить, — сказал он.

Политик добавил, что Франции следует отказаться от дипломатии ЕС и США. По его словам, снабжение Украины оружием приведет к гибели ее военнослужащих.

Мариани отметил, что на данный момент Европа является главным коммерческим представителем США.

Помимо этого, он предложил наградить председателя Еврокомиссии Урсулу фон Ляйен за ее политику поощрения импорта оружия, сырья и вакцин от США, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Канада направит 38,8 миллиона долларов для поддержки Украины. В пакет помощи также войдут боеприпасы для гаубиц М777 и стрелкового оружия.

Всего с конца февраля 2022 года Украина получила оружие и финансовую помощь более чем на 12 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.