Великобритания ввела повышенные пошли на палладий и платину из России

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Великобритания установит повышенные пошлины на импорт из России и Белоруссии ряда новых товаров. Об этом сообщили на сайте правительства Соединенного Королевства в понедельник, 9 мая.

Отмечается, что новые тарифы станут выше на 35 процентов. Они затронут платину, палладий и другие химические продукты на сумму более 1,7 миллиарда долларов.

— Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в отношении экспорта изделий из платины и палладия, — говорится в сообщении.

Помимо этого, правительство Великобритании введет экспортные ограничения. Они затронут экспортируемые британские товары в Россию на сумму более 310 миллионов долларов. Отмечается, что под санкции попадут наиболее важные для российского рынка товары: химикаты, пластмасса, резина, машинное оборудование и другие, передает РБК.

До этого стало власти Великобритании ввели запрет на импорт чугуна и стали из России. Помимо этого, ограничения коснутся экспорта квантовых технологий и передовых материалов.