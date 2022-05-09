Бибилов анонсировал референдум о присоединении Южной Осетии к России а

Фото: Администрация президента РФ

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил действующий президент республики Анатолий Бибилов.

— Референдум будет, — сказал он.

По словам Бибилова, необходимые для проведения референдума документы собраны и поданы в Центризбирком. После рассмотрения, ЦИК направит их в Верховный суд. Только после этого будет назначена дата референдума, передает РИА Новости.

В апреле Анатолий Бибилов рассказал, что в Южной Осетии могут состояться два референдума. Первый посвящен вхождению в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией. Он отметил, что подобные примеры объединения российских регионов уже имеются.

Позже действующий президент Южной Осетии раскрыл подробности о дате референдума о вступлении республики в Россию. По его словам, она будет определена после осуществления внутренних правовых процедур. Для проведения референдума по закону необходимо получить две тысячи подписей. Однако Бибилов выразил уверенность, что их удастся собрать гораздо больше.