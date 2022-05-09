Володин прокомментировал заявление лидеров стран G7 о намерении «не допустить победы» России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова лидеров стран «Большой семерки» (G7) о намерение «не допустить победы» России можно расценить как признание успехов спецоперации на территории Украины. Об этом стало известно в понедельник, 9 мая.

— Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооружённых сил, — сказал он.

Володин добавил, что таким образом G7 выступает против демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также права граждан Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.

Это объясняет оставленные без ответа предложения президента России Владимира Путина, в которых он выразил инициативу по вопросам безопасности, отметил он в своем Telegram-канале.

Накануне лидеры стран «Большой семерки» (G7) заявили, что намереваются «не допустить победы» России на территории Украины. По их словам, «Группа семи» и Украина на данный момент едины в стремлении обеспечить демократическое и процветающее будущее для этой страны.