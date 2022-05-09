Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Апрельское похолодание ожидается в столице 9 мая

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Апрельское похолодание ожидается в столице 9 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

9 мая жителей Москвы и Подмосковья ожидают кратковременные дожди и ветренная погода. Об этом сообщили на сайте «Метеовести».

На погоду окажет влияние прохождение холодного атмосферного фронта. В Центральной России будут наблюдаться массивы кучево-дождевых облаков и холодный воздух с температурой, которая соответствует апрельской норме.

День Победы в столице окажется облачным с неустойчивыми прояснениями. Количество осадков не превысит два-пять миллиметров. Дождь будет в основном ночью и днем, утром он ослабнет.

Температура составит пять-семь градусов тепла ночью. Днем она поднимется до плюс 9-11.

В Подмосковье ночью термометры покажут три-восемь градусов тепла, а днем показатели вырастут до плюс 7-12 градусов.

Помимо этого, в столичном регионе ожидается северо-западный порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, отметили синоптики.

Накануне стало известно, что в столице 8 и 9 мая может выпасть половина месячной нормы осадков. Синоптики оценили, что вероятность такого сценария погоды составляет от 84 до 91 процента.

Москва День Победы Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте