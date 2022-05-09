Апрельское похолодание ожидается в столице 9 мая

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

9 мая жителей Москвы и Подмосковья ожидают кратковременные дожди и ветренная погода. Об этом сообщили на сайте «Метеовести».

На погоду окажет влияние прохождение холодного атмосферного фронта. В Центральной России будут наблюдаться массивы кучево-дождевых облаков и холодный воздух с температурой, которая соответствует апрельской норме.

День Победы в столице окажется облачным с неустойчивыми прояснениями. Количество осадков не превысит два-пять миллиметров. Дождь будет в основном ночью и днем, утром он ослабнет.

Температура составит пять-семь градусов тепла ночью. Днем она поднимется до плюс 9-11.

В Подмосковье ночью термометры покажут три-восемь градусов тепла, а днем показатели вырастут до плюс 7-12 градусов.

Помимо этого, в столичном регионе ожидается северо-западный порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, отметили синоптики.

Накануне стало известно, что в столице 8 и 9 мая может выпасть половина месячной нормы осадков. Синоптики оценили, что вероятность такого сценария погоды составляет от 84 до 91 процента.