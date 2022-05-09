«Что они там запрещают?»: Канделаки прокомментировала санкции США против ТВ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская телеведущая Тина Канделаки впервые дала комментарий насчет санкций. В своем Telegram-канале журналистка высказалась насчет ограничений против Первого канала, «России 1» и НТВ.

— Господи, что они там запрещают? Кино как давали, так и даём. Оборудование их на фиг не надо. Ну и руководители этих каналов не то чтобы в Америку планировали лететь на каникулы, — написала она.

В своем сообщении Канделаки отметила, что каждые новые санкции становятся все более бессмысленными.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении Первого канала, «России 1» и НТВ. Представитель администрации США высокого ранга отметил, что ограничения направлены на наиболее популярные государственные или контролируемые государством российским телеканалам, которые обеспечивают работу пропагандистской машины (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина.

Ограничения затронут поставки осветительного, серверного оборудования и программного обеспечения. Также американские компании больше не смогут размещать рекламу на вышеуказанных телеканалах.