США вводят санкции против Первого канала, «России 1» и НТВ

Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении Первого канала, «России 1» и НТВ. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил представитель администрации США высокого ранга.

— Сегодня мы также объявляем, что американские доллары за рекламу, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут предоставляться трем наиболее популярным государственным или контролируемым государством российским телеканалам, которые обеспечивают работу пропагандистской машины (президента РФ Владимира — прим. «ВМ») Путина, — цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, санкции затронут поставки осветительного, серверного оборудования и программного обеспечения. Также американские компании больше не смогут размещать рекламу на вышеуказанных телеканалах.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в отношении России с 2014 года было введено свыше десяти тысяч санкций, что является историческим рекордом. Он уточнил, что 2754 санкции были введены до начала специальной операции на Украине, а 7273 — после.

Также стало известно, что японское правительство в связи с ситуацией на Украине объявило о введении дополнительного пакета ограничительных мер в отношении России.