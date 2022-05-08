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Володин подсчитал количество санкций, введенных в отношении России

Анастасия Колоскова
Политика
Володин подсчитал количество санкций, введенных в отношении России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 10 тысяч санкций было введено в отношении России с 2014 года, что стало историческим рекордом. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— 10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования, — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы назвал каждую из них вызовом, чтобы «стать сильнее».

Он уточнил, что 2754 санкции были введены до начала специальной операции на Украине, а 7273 — после.

По словам Володина, американский лидер назвал альтернативой антироссийским санкциям только третью мировую войну.

Это количество санкций в отношении РФ может стать неокончательным. Так, страны «Большой семерки» (G7) 8 мая обсудят новый санкционный пакет в отношении Москвы.

Ранее политолог Борис Межуев сделал заявление, что пойти по пути Венгрии и отказаться поддержать шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, содержащий полное эмбарго на нефть из РФ, может еще ряд стран. Среди них он назвал Австрию, Италию и Францию, а также отметил противоречивую позицию Германии.

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