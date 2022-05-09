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Митинг против военной помощи Украине прошел в Праге

Александр Афонин
В мире
Митинг против военной помощи Украине прошел в Праге
Фото: Pixabay

В Праге состоялся митинг против военной помощи Украине со стороны кабмина Чехии. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщило сетевое издание Novinky.

— Мы должны заставить правительство, чтобы оно перестало посылать оружие на Украину, — сказал евродепутат от националистического движения «Свобода и прямая демократия» Гинек Блашко.

Он добавил, что чешское правительство отказывается говорить правду о событиях на Украине.

Пришедшие на митинг граждане выразили протест против решения правительства Чехии о возможном наказании людей, которые одобряют действия России на Украине.

Помимо этого, некоторые участники собрания осудили нежелание Евросоюза и НАТО провести переговоры, касающиеся безопасности в регионе.

По данном местной полиции, на мероприятие пришло около 500 человек. Оно проходило на площади Республики в центре Праги. В ходе проведения обошлось без инцидентов, передает РИА Новости.

До этого экс-министр транспорта Франции, член Европарламента Тьерри Мариани выступил против финансирования Вооруженных сил Украины. По его словам, снабжение украинских военных оружием приведет к их гибели.

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