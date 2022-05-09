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Билл Гейтс предупредил о глобальном замедлении экономики из-за Украины

Араз Салехов
Экономика
Билл Гейтс предупредил о глобальном замедлении экономики из-за Украины
Фото: GregRubenstein2 / CC BY 2.0

Миллиардер-филантроп и соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что у экономических игроков на бирже, ожидающих падения рынка, есть веские аргументы в пользу глобального замедления рынка. Об этом в воскресенье, 8 мая, пишет Bloomberg.

— Я боюсь, что у «медведей» в этом вопросе есть довольно веский аргумент, который меня очень беспокоит. <...> Ситуация вокруг Украины идет в довершение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже существовали некоторые проблемы в цепочке поставок, — отметил он.

При этом бизнесмен уточнил, что существенный рост процентных ставок сыграет свою роль в отношении замедления мировой экономики, которое было вызвано ситуацией вокруг Украины и последствиями пандемии COVID-19, сообщает «Известия».

В понедельник, 9 мая, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани рассказал, что Евросоюз (ЕС) перешел в «экономику войны». По его словам, на данный момент Еврокомиссия обсуждает второй план по восстановлению экономики. За его основу взят опыт пандемии.

Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «ВМ» рассказал, что опасения Германии, связанные с угрозой сильнейшего голода со времен Второй мировой войны, абсолютно оправданны. Однако с данной проблемой столкнутся не страны Европы, а ряд государств с высоким процентом нищеты.

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