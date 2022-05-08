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На грани жизни и смерти: каким странам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
На грани жизни и смерти: каким странам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой
Фото: Pexels

Опасения Германии, связанные с угрозой сильнейшего голода со времен Второй мировой войны, абсолютно оправданны. Однако с данной проблемой столкнутся не страны Европы, а ряд государств с высоким процентом нищеты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, европейские страны относительно богаты и для них повышение цен на продовольствие или зерно, которое экспортируется, в том числе из РФ, не вызовет серьезного ажиотажа и «уж точно не приведет к голоду».

— А вот бедные регионы, где и без этого нищее население, с такой проблемой точно столкнутся. Кроме того, вырастет общее количество голодающих в бедных республиках, — говорит спикер. — Речь идет об Эфиопии, о Йемене, Южном Судане и ряде африканских и азиатских государств.

Холод отметил, что цены на продовольствие растут по той причине, что в ряде стран, являющихся главными экспортерами зерна и иных сельскохозяйственных продуктов, переживают неурожай:

— Речь идет об Украине, которая вместе с РФ поставляла на мировой рынок около 30 процентов свободного объема зерна, обращавшегося там. И многие бедствующие республики как раз очень зависят от поставок именно от этих двух стран. Россия же не может полностью снабжать их по той причине, что нарушена международная логистика. А чтобы возобновить ситуацию, понадобится время.

Что же касается процентных соотношений по бедствующим странам, то в 2021 году, по словам Холода, голодающих людей на планете стало на 25 процентов больше, чем в 2020-м. На грани жизни и смерти оказались почти 193 миллиона человек в 53 странах. В Эфиопии, Южном Судане, Южном Мадагаскаре и Йемене около 570 тысяч человек (на 571 процент больше, чем в 2016-м) были в наихудшем положении:

— Мировые цены на продукты в среднем выросли примерно на 75 процентов с середины 2020 года. Такой всплеск дает глобальный кризис продовольственной безопасности. Ряд стран-экспортеров ограничили продажу урожая за границу, чтобы обеспечить местные поставки.

Россия, по словам спикера, поступила точно так же. Один из недавних примеров — Индонезия. Страны, зависящие от импорта, не могут получить доступ к основным продуктам. В 2021 году Сомали получил более 90 процентов своей пшеницы из России и Украины, Демократическая Республика Конго — 80 процентов, а Мадагаскар импортировал 70 процентов основных продуктов питания из этих двух стран.

По результатам опроса 41 страны, на 2022 год уже точно будет более 180 миллионов голодающих, и это не предел, заключил спикер.

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