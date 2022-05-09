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Полицейские московского метро зажгли «Свечу памяти» в память о погибших в годы ВОВ

Араз Салехов

Сюжет: 

День Победы
Город
Полицейские московского метро зажгли «Свечу памяти» в память о погибших в годы ВОВ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сотрудники столичного УВД зажгли «Свечу памяти» в память о павших в годы Великой Отечественной войны в московском метро. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

— В преддверии одного из самых важных праздников для нашей страны — 77–летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне — сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел УВД на Московском метрополитене приняли участие в памятном мероприятии, — говорится в сообщении.

Данное мероприятие прошло в Москве на Трубной площади. Участниками события стали руководство, личный состав и ветераны органов внутренних дел Московского метрополитена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в День Победы и в рамках акции «Бессмертный полк» в качестве волонтеров выступят свыше 5,5 тысячи добровольцев. За помощью к ним обратиться можно будет на семи вокзалах и в трех аэропортах Москвы с 08:00 до 22:00.

Помимо этого, 9 мая в столице пройдет запуск фейерверков на 36 площадках в каждом из городских округов. Уточняется, что начало салютов в этот день назначено на 22:00.

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