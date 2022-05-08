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Москвичам рассказали о работе волонтеров во время празднования Дня Победы

Араз Салехов

Сюжет: 

День Победы
Город
Москвичам рассказали о работе волонтеров во время празднования Дня Победы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице ко Дню Победы и в рамках акции «Бессмертный полк» задействуют более 5,5 тысячи волонтеров. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— В числе их основных задач — встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания повышенной комфортности, вызов транспорта и сопровождение. Помощники также расскажут о праздничной программе мероприятий, посвященных Дню Победы, — говорится в сообщении.

Обратиться к волонтерам за помощью можно будет на семи вокзалах и в трех аэропортах Москвы с 08:00 до 22:00. При этом во время проведения акции «Бессмертный полк» 9 мая добровольцы будут сопровождать участников, раздавать бутилированную воду, значки, флажки, георгиевские ленты и ленточки-триколоры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, во время празднования 77-й годовщины Великой Победы волонтеры-фотографы будут работать на площади Васильевский Спуск, в том числе будут снимать участников акции «Бессмертный полк».

Само шествие начнется в 15:00. Сбор участников — в 12:00.

Также стало известно, что сотни волонтеров вышли на улицы Москвы, чтобы поздравить жителей с приближающимся 9 Мая и вручить символ Победы — георгиевскую ленту. Данное событие проходило в рамках акции «Георгиевская ленточка».

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