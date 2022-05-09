Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Акция «Бессмертный полк» прошла в Шанхае в онлайн-формате

Араз Салехов
В мире
Акция «Бессмертный полк» прошла в Шанхае в онлайн-формате
Фото: er.ru

Акция «Бессмертный полк» в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений в стране в китайском городе Шанхай. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в генконсульстве России в КНР.

— Победа весны 1945 года имеет особое значение — это наш триумф, справедливое возмездие нацистским нелюдям за все их бесчинства, за то, что возомнили себя высшей расой, что навязали человечеству страшную войну. Советский народ, теряя лучших сыновей и дочерей, с честью выполнил свою ратную работу, — заявил генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

Помимо этого, в предоставленном видеоролике были продемонстрированы видео и фотографии участников онлайн-акции, держащих в руках портреты своих родственников — участников ВОВ, говорится в сообщении генконсульства в соцсети «ВКонтакте».

Также стало известно, что в День Победы волонтеры-фотографы будут работать на площади Васильевский Спуск, они будут снимать участников акции «Бессмертный полк».

При этом само шествие начнется в 15:00. Сбор участников назначен на 12:00.

В понедельник, 9 мая, москвичи получат праздничную атрибутику во время участия в акции «Бессмертный полк». Для этой цели организаторы подготовили более 1,3 миллиона флажков, георгиевских лент, лент с российским триколором и пилоток.

Шанхай шествие Бессмертный полк онлайн-трансляция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте