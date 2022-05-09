Акция «Бессмертный полк» прошла в Шанхае в онлайн-формате

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Акция «Бессмертный полк» в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений в стране в китайском городе Шанхай. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в генконсульстве России в КНР.

— Победа весны 1945 года имеет особое значение — это наш триумф, справедливое возмездие нацистским нелюдям за все их бесчинства, за то, что возомнили себя высшей расой, что навязали человечеству страшную войну. Советский народ, теряя лучших сыновей и дочерей, с честью выполнил свою ратную работу, — заявил генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

Помимо этого, в предоставленном видеоролике были продемонстрированы видео и фотографии участников онлайн-акции, держащих в руках портреты своих родственников — участников ВОВ, говорится в сообщении генконсульства в соцсети «ВКонтакте».

Также стало известно, что в День Победы волонтеры-фотографы будут работать на площади Васильевский Спуск, они будут снимать участников акции «Бессмертный полк».

При этом само шествие начнется в 15:00. Сбор участников назначен на 12:00.

В понедельник, 9 мая, москвичи получат праздничную атрибутику во время участия в акции «Бессмертный полк». Для этой цели организаторы подготовили более 1,3 миллиона флажков, георгиевских лент, лент с российским триколором и пилоток.