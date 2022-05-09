Собянин поздравил москвичей с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 9 мая, поздравил жителей города с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне.

— Дорогие ветераны, дорогие москвичи! От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая — это праздник жизни и торжество исторической памяти. Праздник любви к нашей Родине — России, — заявил глава города.

Он добавил, что современное поколение полно благодарности к ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла. В этот светлый день существует необходимость вновь сказать спасибо всем причастным к ВОВ.

— 9 мая мы вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии «Бессмертного полка». Ваши уроки мужества, стойкости и героизма — бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества, — цитирует Собянина официальный сайт мэра Москвы.

В этот же день спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Великой Победы. При этом он также рассказал о том, как его семья пережила эту трагедию. Так, дед спикера Госдумы, Петр Тихонович Мухин, погиб осенью 1941 года, защищая город Тихвин Ленинградской области. Помимо этого, его семья перенесла потерю всех мужчин в годы войны.

Помимо этого, президент России Владимир Путин отправил поздравления с 77-й годовщиной Победы в ВОВ лидерам ДНР, ЛНР, постсоветских стран и государств Средней Азии.

Российский лидер адресовал поздравительные послания лидерам и гражданам Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Абхазии, Южной Осетии, Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также народам Грузии и Украины.