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«Не позволим переписать историю»: Володин поздравил россиян с Днем Победы

Араз Салехов

Сюжет: 

День Победы
Общество
«Не позволим переписать историю»: Володин поздравил россиян с Днем Победы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник, 9 мая, рассказал об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны, а также поздравил жителей страны с Днем Великой Победы.

— Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа! С Великим Праздником! С Днем Победы, — заявил депутат.

При этом он также рассказал о том, как его семья пережила эту трагедию. Так, дед спикера Госдумы, Петр Тихонович Мухин, погиб осенью 1941 года, защищая город Тихвин Ленинградской области. Помимо этого, его семья перенесла потерю всех мужчин в годы войны, подытожил парламентарий в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 8 мая, президент России Владимир Путин принес личные поздравления с 77-й годовщиной Победы в ВОВ лидерам ДНР, ЛНР, постсоветских стран и государств Средней Азии.

Российский лидер адресовал поздравительные послания лидерам и гражданам Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Абхазии, Южной Осетии, Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также народам Грузии и Украины.

Помимо этого, Вячеслав Володин сообщил, что в отношении России с 2014 года было введено 10 128 санкций. По его словам, данный показатель является историческим рекордом.

Он уточнил, что 2754 санкции были введены до начала специальной операции на Украине, а 7273 — после.

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