Музей «Москва — с заботой об истории» пополнился новыми списками награжденных за вклад в ВОВ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ко Дню Победы в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» продемонстрировали документы и списки, в которых говорится о героях, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Хотя в Главархиве Москвы сохранились не общие, а дополнительные списки, они также могут помочь тем горожанам, которым интересно исследовать историю собственной семьи тех лет, — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Он добавил, что данная награда стала одной из самых массовых советских государственных наград. В частности, данную награду получили около 16,1 миллиона человек.

Обладателем медали мог стать человек, проработавший не менее года на предприятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе или на машинно-тракторной станции в период ВОВ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Главное архивное управление столицы рассказало о работе виртуального музея «Москва — с заботой об истории». Он был создан два года назад совместно с центрами госуслуг «Мои документы».

На данном площадке собраны свидетельства о ВОВ из семейных архивов москвичей, а также данные из фондов Главархива.

Помимо этого, столичный Главархив и ВДНХ пригласили горожан на уличную фотовыставку «Когда музы не молчали», посвященную искусству в годы войны с 1941 по 1945 годы.