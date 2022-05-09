Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин: Российские военные в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе

Араз Салехов
Общество
Путин: Российские военные в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины самоотверженно сражаются за спасения людей Донбасса. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин.

— Военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность Родины, — цитирует главу государства ТАСС.

При этом российский лидер добавил, что Россия призывала Запад к честному диалогу, однако западные государства не решаются поддержать подобную беседу. По его словам, Россия, в отличие от Запада, никогда не откажется от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей.

Помимо этого, Путин отметил, что у российских границ создавалась непосредственная угроза, готовилось нападение, в том числе на Крым. Однако он уточнил, что армия России сумела свести к нулю подобную провокацию, сообщает агентство.

В понедельник, 9 мая, в Москве на Красной площади объявили о начале торжественного парада Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны.

Помимо этого, глава России отправил поздравления с 77-й годовщиной Победы в ВОВ лидерам ДНР, ЛНР, постсоветских стран и государств Средней Азии.

Россия Донбасс Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте