Путин: Российские военные в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины самоотверженно сражаются за спасения людей Донбасса. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин.

— Военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность Родины, — цитирует главу государства ТАСС.

При этом российский лидер добавил, что Россия призывала Запад к честному диалогу, однако западные государства не решаются поддержать подобную беседу. По его словам, Россия, в отличие от Запада, никогда не откажется от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей.

Помимо этого, Путин отметил, что у российских границ создавалась непосредственная угроза, готовилось нападение, в том числе на Крым. Однако он уточнил, что армия России сумела свести к нулю подобную провокацию, сообщает агентство.

В понедельник, 9 мая, в Москве на Красной площади объявили о начале торжественного парада Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны.

Помимо этого, глава России отправил поздравления с 77-й годовщиной Победы в ВОВ лидерам ДНР, ЛНР, постсоветских стран и государств Средней Азии.