Московские врачи вылечили еще 250 пациентов от коронавируса за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили 250 человек от COVID-19. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 142 пациента.

Фото: Официальный канал оперативного штаба Москвы

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 79 человек, скончались от ковида 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

На территории России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом предупредил в воскресенье, 8 мая, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он пояснил, какие признаки указывают на это.