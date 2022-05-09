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Московские врачи вылечили еще 250 пациентов от коронавируса за сутки

Антон Махов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Московские врачи вылечили еще 250 пациентов от коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили 250 человек от COVID-19. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 142 пациента.

Московские врачи вылечили еще 250 пациентов от коронавируса за сутки Фото: Официальный канал оперативного штаба Москвы

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 79 человек, скончались от ковида 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

На территории России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом предупредил в воскресенье, 8 мая, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он пояснил, какие признаки указывают на это.

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