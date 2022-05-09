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Минстрой России начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Минстрой России начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство строительства России объявило о проведении оценки затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

— Начал. Работаем на территориях. (В Донбассе — прим. «ВМ») была делегация только что во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, был мой заместитель. У нас уже достаточный период люди работают и оценивают ситуацию, всю техническую, инженерную инфраструктуру. Поэтому задача — помочь людям, оказать оперативную помощь, — сказал глава ведомства.

Однако он добавил, что на данном этапе какой-либо информации о реальных суммах нет, сообщает ТАСС.

Партия «Единая Россия» объявила об открытии в Мариуполе центр гуманитарной помощи. Так, в центре организована раздача предметов первой необходимости, еды и бытовой химии. Местные жители могут зарядить там телефон и получить SIM-карту.

Также стало известно, что МЧС России направило аэромобильную группировку для помощи в восстановлении инфраструктуры Донецкой народной республики (ДНР). В составе группировки числятся 100 специалистов из спасательных центров МЧС России и 35 единиц техники.

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