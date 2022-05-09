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Волонтеры Московского транспорта подарили продуктовые корзины 250 ветеранам

Араз Салехов
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Волонтеры Московского транспорта подарили продуктовые корзины 250 ветеранам
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Волонтеры Московского транспорта на этой неделе перед Днем Победы подарили продуктовые корзины 250 ветеранам. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Наши ветераны — настоящие герои, которые трудились в тылу и работали на разных транспортных предприятиях города, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» поблагодарили ветеранов за их непосильный труд, который оказал помощь во время Великой Отечественной войны.

Также мэр города Сергей Собянин в понедельник, 9 мая, поздравил жителей города с 77-й годовщиной Победы в ВОВ. Он отметил, что современное поколение полно благодарности к ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла. В этот светлый день существует необходимость вновь сказать спасибо всем причастным к военному времени.

Помимо этого, спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил жителей страны с Днем Великой Победы.

Он также рассказал о том, как его семья пережила эту трагедию. В частности, дед спикера Госдумы, Петр Тихонович Мухин, погиб осенью 1941 года, защищая город Тихвин Ленинградской области. По словам парламентария, его семья перенесла потерю всех мужчин в годы войны.

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