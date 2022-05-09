Ограничения движения на столичных улицах постепенно снимаются после парада

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После завершения парада Победы ограничения движения на ряде улиц постепенно снимают. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В частности, уже открыто движение по Садовому кольцу, Волгоградскому проспекту и улице Марксистской.

Помимо этого, уже открыто движение по Гончарной и Котельнической набережным, говорится в Telegram-канале ведомства.

Отметим, что не менее 260 тысяч пассажиров Московского метрополитена стали зрителями прямой трансляции парада Победы. Мероприятие транслировалось на 18,5 тысячи экранах в поездах. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Трансляция подготовки и самого парада была запущена в режиме онлайн с 9:00 до 11:00 на экранах в поездах метро, сообщает агентство городских новостей «Москва».