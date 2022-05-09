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В технополисе «Москва» почтили память ушедших на фронт автозаводцев

Араз Салехов
Город
В технополисе «Москва» почтили память ушедших на фронт автозаводцев
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Совет ветеранов АЗЛК и представители ОЭЗ «Технополис «Москва» возложили цветы к памятнику воинам-автозаводцам у площадки «Печатники». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— В особой экономической зоне чтят традиции АЗЛК, на месте которого сегодня размещается ОЭЗ. Особое внимание уделяется поддержанию связи с Советом ветеранов предприятия, объединяющим 1,7 тысячи ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, — рассказал он.

Также гендиректор ОЭЗ рассказал, что делегацию возложения цветов со стороны АЗЛК возглавила заслуженный ветеран труда Альбина Ивановна Степанюк, проработавшая 25 лет в отделе кадров АЗЛК.

Напомним, что монумент воинам-работникам завода АЗЛК открылся рядом с технополисом в Печатниках 9 декабря 2021 года — в день героев Отечества, говорится в релизе.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава города добавил, что современное поколение полно благодарности к ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла. В этот светлый день существует необходимость вновь сказать спасибо всем причастным к ВОВ.

Также стало известно, что волонтеры Московского транспорта на этой неделе перед Днем Победы подарили продуктовые корзины 250 ветеранам.

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