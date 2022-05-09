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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и ВС РФ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и ВС РФ
Фото: Минобороны РФ

Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и Российской Федерации. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

— Всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения, — рассказал он.

По его словам, несмотря на это, военные силы Украины не перестают обстреливать населенные пункты и близлежащие районы, передает РИА Новости.

До этого Министерство обороны России сообщило о неудачных попытках воздушного и морского десанта Вооруженных сил Украины высадиться на остров Змеиный в Черном море.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

Однако глава государства подчеркнул, что в планы РФ не входит захват территории Украины. По его словам, армия России лишь денацифицирует украинское государство.

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