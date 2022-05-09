Москвичам рассказали, куда можно сходить в последний день фестиваля «Московская весна»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

В заключительный день фестиваля «Московская весна», 10 мая, в столице пройдут концерты, спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Научиться готовить рассыпчатую гречневую кашу с сушеными грибами и луком москвичи смогут в «Семейном кафе» на улице Городецкой. Кроме того, организаторы покажут, как сделать вкусный ужин с мясом, полезный чай с чабрецом и ягодами.

А в Школе музыки и танца на улице Городецкой и улице Перерва можно изучить классические балетные движения и хип-хоп, познакомиться с джаз-фанком.

В 12:00 и 15:00 на площадке на улице Ключевой проведут мастер-класс по иллюстрации сказок. А в 17:00 группа «Каденция» ждет здесь всех желающих услышать акапельное пение.

Поклонников кинетического искусства ждут на площади Революции в 13:00.

Тех, кто хочет научиться ориентироваться в море и узнать, что такое навигация, ждут на площади Славы в полдень и в 18:00, а в 14:00 организаторы приоткроют тайны маяков и их роль в жизни моряков.

На улице Митинской в 17:00 начнется выступление детской хоровой студии «Преображение».

А команда ArtMusicBrassBand на улице Теплый Стан представит кавер-версии популярных хитов, исполненных группой медных духовых инструментов при поддержке барабанных битов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе фестиваля «Московская весна».