Салют в честь Дня Победы состоялся в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Торжественный салют в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Москве в понедельник, 9 мая.

Согласно данным Министерства обороны России, столичное небо украсило свыше 11 тысяч выстрелов салюта 55 видов, среди которых «Светлана», «Коррида», «Пульсар», «Рубин» и «Сага».

Купола разрывов в диаметре превысили 300 метров. В конце праздничного салюта небо украсил фейерверк из цветов государственного флага России, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что запуск фейерверков в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет на 36 площадках в каждом из городских округов.

Гости и жители столицы смогут принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Они пройдут в 28 парках Москвы.

Так, на Фонтанной площади в Парке Горького будет работать Международная сцена «Бессмертного полка». В парке «Сокольники» по Главной аллее и Большому кругу пройдет шествие оркестра.

Для посетителей сада «Эрмитаж» подготовлена выставка советских ретроавтомобилей, а вечером состоится традиционный костюмированный Бал Победы. Спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» покажут в парке «Кузьминки».