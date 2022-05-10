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В Госдепе признали, что Россия может принять ответные меры на санкции против ТВ

Георгий Соланович
Интервью
В Госдепе признали, что Россия может принять ответные меры на санкции против ТВ
Фото: shutterstock

Москва может принять ответные меры на санкции Соединенных Штатов против Первого канала, «России 1» и НТВ. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

— Мы знаем, что Кремль часто предпринимает эквивалентные меры. Наверняка они могут попытаться сделать это в данном случае. Но нет никакого эквивалента между тем, что делают эти телеканалы и что делают финансируемые США организации по всему миру, — подчеркнул он.

По словам Прайса, Москва может запретить рекламу американских компаний на российском ТВ. Сумму рекламных контрактов глава пресс-службы Госдепа оценил в 300 миллионов долларов, передает ТАСС.

7 мая стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении Первого канала, «России 1» и НТВ. Представитель администрации США высокого ранга отметил, что ограничения направлены на наиболее популярные государственные или контролируемые государством российские телеканалы, которые обеспечивают работу пропагандистской машины (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина.

Ограничения затронут поставки осветительного, серверного оборудования и программного обеспечения. Также американские компании больше не смогут размещать рекламу на вышеуказанных телеканалах.

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